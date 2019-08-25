فيديو| منة فضالي تمارس الرياضة مع مدربها على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة منة فضالي فيديو لها وهي تمارس بعض التمارين على الشاطئ.
وظهرت منة في الفيديو مع مدربها، وعلقت عليه: "منة تهبط أو تقاتل حتى النهاية".
يذكر أن منة فضالي تقضي إجازتها الصيفية، وتنشر العديد من الصور والفيديوهات، فيما تنتظر استكمال عرض باقي حلقات مسلسل "قيد عائلي"، الذي عُرض بعض حلقاته قبل الموسم الرمضاني.
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