مهرجان القلعة.. يفتح منافذ جديدة لبيع تذاكر حفلاته

نظرًا للإقبال الشديد على حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى نسخته الثامنة والعشرين وجهت الدكتور ايناس عبدالدايم وزير الثقافة للدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية بزيادة منافذ بيع التذاكر لاستيعاب أكبر قدر من الجمهور الذى تجاوز خمسة عشر آلاف مشاهد فى جميع حفلاته.

وصرح صابر بأن الإقبال الجماهيرى على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة فى

وزارة الثقافة وما تقدمة الاوبرا من فنون ويؤكد ايمان الدولة بدور الثقافة والإبداع فى بناء الإنسان مما يساهم فى تنفيذ التنمية المستدامة التى نسعى جميعا إلى تحقيقها تماشياً مع الاستراتيجية العامة للدولة التى تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصرى.

وأبدت عبدالدايم سعادتها باستجابة الجيل الجديد لرسائل الثقافة التى

تدعو إلى انتقاء المواد الإبداعية المتنوعة والهادفة إلى السمو بوجدان المجتمع وتحقيق محاور التنمية المستدامة، واشارت إلى ان السلوك الحضارى للاعداد الغفيرة التى تواجدت بالحفل يعد مردودًا إيجابيًا لجهود الدولة فى مجال بناء الإنسان والناتجة عن الايمان بأهمية دور الفنون الجادة فى تنمية وتطوير الوعى.

ويشهد مسرح القلعة مساء اليوم حفل الفنان سعيد الارتيست وفرقته، والمطرب محمد عدوية وفرقته.

حصل سعيد الأرتيست على لقب احسن عازف ايقاع شرقى فى العالم عام 2013، وأسس فرقته الخاصة من عازفى الايقاع.