ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاح ألبومه الجديد "فارق معاك"، هل يخوض الفنان المصري ​رامي صبري​ تجربة التمثيل؟ هو السؤال الذي طرحه عليه موقع "الفن"، وفي تصريح خاص أجاب بأنه لا يرفض الأمر إطلاقا، لكن لكي يمثّل لابد وأن تكون التجربة مؤثرة، فهو متحمس للأمر لكنه لم يجد عملاً مناسباً بين ما عرض عليه، وحين يعرض عليه شيء مختلف ومناسب، وقتها سيأخذ قرار القيام بهذه الخطوة بالتأكيد.

وعن ردود الأفعال عن ألبومه الجديد، يقول صبري إنه سعيد جداًَ بالردود الإيجابية، والتي جاءت سريعاً خصوصاً وأنه بذل مجهوداً كبيراً في الألبوم هو وكل فريق العمل، من شعراء وملحنين وموزعين أيضاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- هل يخوض رامي صبري تجربة التمثيل؟خاص "الفن"- زياد برجي: "أصدّق إنطباعات الناس التي تحيط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.