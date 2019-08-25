مريم حسين تصف رسائل متابعيها ب ” السخافة والغباء ” .. والمتابعين : ” قلة أدب “

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 03:51 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” سناب شات ” هاجمت فيه بعضا من متابعيها الذين ييرسلون لها على الدوام رسائل إلكترونية تتضمن عددا من الأسئلة التي لا تتقبلها مريم ووصفتها بإنها سخيفة وغبية .

وظهرت مريم خلال مقطع الفيديو وهي توجه حديثها إلى المتابعين وتتحدث باستغراب وأبدت تعجبها من بعض الأسئلة التي ترى إنه لا معنى لها .

وعن الأسئلة قالت : ” يسألني أحد الى اين انت ذاهبة ، أو متى ترجعين من سفرك وأنا لم اسافر بعد ، أو حين انشر صورة في المطار فيسألني البعض شو عم تعملي بالمطار ؟ ” .

وأثار الفيديو غضب متابعيها الذين أبدوا إنزعاجهم من وصفها لمتابعيها بالغباء والذين اعتبروا كلامها يحمل الكثير من قلة الأدب وسوء احترامها للمتابعين وانطلقت الدعوات لعدم متابعتها مجددا وأن تعليقها هو الغبي والسخيف .