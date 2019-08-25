شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب إجراء حسين الجسمى عملية جراحية للتخسيس قبل 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم حسين الجسمي الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم واحد من ابرز المطربين فى الشرق الأوسط لما له من شعبية كبيرة اكتسبها على مدار سنوات من خلال أغانيه التي خلقت له جماهيرية واسعة فى مختلف البلدان على رأسها مصر الذى دوماً ما تغني لها بعدما أصبح أحد أهم نجوم الخليج ودولة الإمارات.

ومثلما مر النجم حسين الجسمي بالعديد من المحطات الغنائية الهامة فى مشواره التي حفرت اسمه بأحرف من ذهب فى عالم الغناء كان أيضاً قبل 10 سنوات على موعد مع احد أهم محطاته مع جماهيره بعدما فاجأ باتخاذه قرار إقدامه على عملية جراحية بهدف التخلص من وزنه الزائد، وهو الأمر الذى نجح فيه ليصبح إلى الآن مميزاً بمظهره الذى اعتاد عليه جمهوره بعد إجراءه تلك العملية الذى تطرق إلى كواليسها خلال الفيديو التالي أثناء مقابلة أجريت معه عام 2016 تحديداً.

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