بلاغ للنائب العام ضد ” أحمد حسن وزينب ” بتهمة الفعل الفاضح العلني ونشر الفاحشة

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 02:46 مساءً - تقدم المحامي المصري ” سمير صبري ” ببلاغا إلى النائب العام المصري ضد اليوتيوبر ” أحمد حسن ” وزوجته ” زينب ” بتهمة نشر الفسق والفاحشة والفعل العلني الفاضح .

وتضمن البلاغ أن أحمد حسن ذو ال 23 عاما أطلق قناة على موقع ” يوتيوب ” عام 2015 وصنف نفسه على أنه نجم كوميدى يقدم مقاطع كوميديا لتصحيح مفاهيم المجتمع .

وبدأ أحمد في تقديم مقاطع فيديو على القناة مع صديقته ” زينب محمد ” والتي أصبحت زوجته فيما بعد واللذان تمكنا من جمع 2 مليون متابع للقناة في البداية .

وازدات المشاهدات لديهم حتى وصلت إلي 251 مليون مشاهدة وهم يتربحون من تلك الفيديوهات .

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وأضاف إنهم قاموا باستغلال طفلتهم من خلال الفيديوهات والتي يحصدون من خلالها ما بين 2600 إلى 41900 دولارا شهريا .. بينما يبلغ حجم العائد السنوي 502400 دولار وذلك حسبما كتبا على صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وأشار سمير صبري إلى نوعية الفيديوهات التي يقدمها أحمد حسن مؤخرا بعد أن نشر فيديو مع زوجته من داخل غرفة النوم الخاصة بهما بملابس النوم للذهاب لحمام السباحة .. الأمر الذي شن هجوما شديدا من متابعيهم عليه باستغلاله لزوجته في جلب الأموال .

وتواجد الثنائى فى دبى مؤخرا ونشر أحمد وقتها صورة على موقع ” إنستجرام ” برفقة زينب من داخل أحد حمامات السباحة فى مارينا وظهرا فيه يقبلان بعضهما البعض .. مما أثار غضب متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعى لتنهال الانتقادات والشتائم لهما .

وطالب المحامي سمير صبري في بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما وفقا لما ذكره في البلاغ الذي قدمه .. بالإضافة إلى عددا من البلاغات التي قدمت ضدهما بسبب استغلالهما لطفلتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وما زالت هذه البلاغات قيد التحقيق .