تايلور تحتفل بإطلاق ألبوم «Lover».. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت بأطلاق البومها الجديد، الذي يحمل اسم Lover، وذلك في ويلامسبورج ببروكلين يوم الجمعة 23 أغسطس أمام حائط عملاق باللون الوردى وذلك مع عدد من محبيها و معجبيها .
واستقبلت النجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر 29 عاما معجبيها بمكان الاحتفال والتقطت معهم عدد من الصور التذكارية و تبادلت أطراف الحديث مع عدد منهم و هو ما يظهر اهتمام تايلور بالتواصل مع محبيها و معجبيها .
والجدير بالذكر أن ألبوم تايلور سويفت، ” Lover ” يضم 18 أغنية، وذلك وفقا لعدد كبير من المواقع الفنية، وكان من أبرزها جريدة الديلي ميل البريطانية، و قبل أيام من طرح ” lover “، استطاع الألبوم أن يحقق مبيعات ” pre-sold ” تقترب من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لمونت ليبمان مؤسس Republic Records .
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