"شاغلة كل الناس" لهيفاء وهبي تقترب من مليون مشاهدة

بيروت - لايف ستايل
اقتربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من تحقيق مليون مشاهدة بأحدث أغانيها التي حملت عنوان ""شاغلة كل الناس" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها بأيام قليلة.
وأغنية "شاغلة كل الناس" من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، وفي سياق آخر أحيت هيفاء مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالي، وحظي الحفل بحضور جماهيري كبير.
وقدمت هيفاء وهبي عددا من أغانيها الشهيرة المميزة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا"،"هفضل" "واحشني"، "ست البنات" و"صباحوا ورد" وغيرها.
وتعكف هيفاء حاليًا على استكمال التحضير لألبومها الجديد بعدما توقف تحضيره بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ عدة أسابيع ونقلت للمستشفى على إثرها.
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