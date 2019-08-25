الليلة.. انطلاق فعاليات مهرجان الفيلم العربي عمان

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الفيلم العربي عمّان بدورته التاسعة التي تنظمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في مسرح الرينبو بعمان، ومن المقرر أن تستمر فعالياته لمدة أسبوع.
ويشار إلى أنه تشمل عروض المهرجان الفيلم المصري الروائي "عيار ناري" إخراج كريم الشناوي 2018، الفيلم الروائي الدرامي الفلسطيني "مفك" إخراج بسام الجرباوي 2018.
فيما يعرض أيضًا الفيلم الوثائقي اللبناني"طرس، رحلة الصعود إلى المرئي" إخراج غسان حلواني 2018، واليمني الكوميدي الدرامي الموسيقي "10 أيام قبل الزفة" إخراج عمرو جمال، 2018، والفيلم الدرامي المغربي "جمال عفينة – حكايات في العالم المفقود" إخراج ياسين ماركو ماروكو 2018.
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