تفاصيل مشاركة رامي مالك في “جيمس بوند” الجديد

متابعة بتجــــــــرد: يحمل الجزء الخامس والعشرون من سلسلة أفلام الجاسوس الشهير جيمس بوند عنوان “نو تايم تو داي” (لا وقت للموت)، على ما أعلن فريق إنتاج العمل مؤخرًا عبر تويتر.
ويبدأ عرض الفيلم في الثالث من أبريل 2020 في بريطانيا، وفي الثامن من الشهر عينه في الولايات المتحدة، على ما أعلن منتجو العمل.
وفي هذا الجزء من السلسلة، الذي يخرجه الأميركي كاري فوكوناغا، يجسد البريطاني دانييل كريغ مجددا دور العميل السري 007، بينما يؤدي الممثل الأميركي المتحدر من أصل مصري، رامي مالك، الحائز جائزة أوسكار، دور الشرير. كما تشارك في العمل الممثلتان ناومي هاريس وليا سيدو، إضافة إلى بن ويشو.
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