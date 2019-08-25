سرّ عودة هند صبري

متابعة بتجــــــــــــرد: علّقت النجمة التونسية هند صبري على اعتذارها عن عدم تمثيل أكثر من عمل تلفزيوني، رغم كل المغريات المادية الخيالية.

وقالت صبري في تصريحات صحفية لها أنه لا يهمها أن تحصل على أعلى أجر، لكن ما يعنيها حقا هو أنها حينما تقف أمام الكاميرا تستمتع بما تفعله وتقدم ما يحترمه الجمهور.

من جانب آخر، نفت هند صبري ما تردد حول اعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم “نورا تحلم” بسبب اجراء بعض التعديلات على السناريو، مؤكدة انها وافقت على المشاركة في الفيلم بمجرد أن علمت أن الفيلم مستوحى من قصة حقيقية، تتحدث عن شخصية امرأة تدعى “نورا” تتعرض للعديد من المعاناة اليومية بسبب تاريخ زوجها الإجرامي، فهي تحب الجمهور وتحب أيضا ان تكون عند حسن ظنهم في كل أعمالها الفنية.