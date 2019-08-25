بيرين سات وردّ ذكي على كيفانش تاتليتوغ بعد تصريحاته المثيرة للجدل!

متابعة بتجــــــــــرد: أثار النجم التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف بشخصية “مهند” عربيًا الجدل بسبب تصريحاته حول الممثلة بيرين سات مؤخرًا.

وقال كيفانش أن مسلسل “العشق الممنوع” هو الأهم بمسيرته، مشيدًا أيضًا ببطلته بيرين سات، وأضاف أنّها ليست صديقته ولم يتفقا كثيرًا حسب قوله.

بدورها ردّت بيرين سات بطريقة غير مباشرة على “مهنّد” وذلك في تصريح لها حيث قالت: “العشق الممنوع” مختلف وساحر، ومن المستحيل أن تعود وتقدّم الدراما التركية مثيلًا له، رافضة مقارنته بأي عمل آخر.

وتابعت بيرين بأن قصة العمل جريئة ومميزة وكان هناك كيمياء بين الممثلين.

واعتبر البعض أنّ طريقة ردّ الممثلة على الممثل جاءت في منتهى الذكاء والحنكة، خصوصًا أنّه من غير اللائق بعد هذه السنوات والنجاح الكبير أن يُدلي كيفانش بمثل هذه التصريحات.