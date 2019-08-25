تراند اليوم : "رخيصة.. عيالك من الحرام وبتاعة مخدرات" خناقة فنانة مصرية مع ريهام سعيد...



وجهت فنانة مصرية شهيرة انتقاد وشتائم للإعلامية ريهام سعيد بسبب هجومها على المصابات بالبدانة، ما جعل الأخيرة تتهمها أيضا بنشر الفجور، في إشارة إلى أزمة توأمها بأنهما أولاد حرام.

حيث تواجه تواجهه الإعلامية المصرية ريهام سعيد، غضبًا كبيرًا بعد انتقادها لمصابي البدانة واعتبارهم عبئا على أسرهم وعلى الدولة، ما دفع كثيرين للهجوم عليها أشد الهجوم.

من جانبها هاجمت الفنانة زينة الإعلامية المصرية قائلة “والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل”.

وواصلت زينة هجومها قائلة “بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال رخيصة.. أنا مش فاهمة ليه تبقى موجودة واحدة زي دي أساسا.. منتهى عدم الاحترافية وقلة الأدب والتنمر”.

وتساءلت الفنانة المصرية عن سبب استمرار ريهام سعيد قائلة “فاضل تعمل إيه تاني عشان تمشي؟.. تشتم الناس بالأم والأب؟”.

ذلك التعليق والهجوم الذي قررت ريهام سعيد الرد عليه بطريقة غير مباشرة عبر حسابها على “انستجرام”، بعدما نشرت صورة كتب عليها “ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد.. ومخدرات وقرف كتير ولسه ليكي عين تتكلمي”.

وتابعت ريهام سعيد قائلة “أنا اللي موجودة ازاى؟.. على الأقل أنا ليا لازمة بنشر الخير مش الفجور والافتراء على الناس..”، وذلك في إشارة إلى أزمة توأم زينة وقضيتها مع الفنان أحمد عز الذي ترتبط معه ريهام سعيد بعلاقة صداقة.

إلا أنها تراجعت عن الأمر وحذفت المنشور من حسابها عبر “إنستجرام” ولكنها تركته على “فيسبوك” دون تفسير للأمر، واكتفت بالتعليق في منشور آخر قائلة “حسبي الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يارب يا أعظم وأكبر وأقوى من أي حد.. إنك السميع العليم”، وذلك بعد صدور قرار بوقف برنامجها وإحالتها للتحقيق.





