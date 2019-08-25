العد التنازلي لطرح أغنية فيلم كارول سماحة بدأ

متابعة بتجـــــــــــرد: تطرح النجمة اللبنانية كارول سماحة يوم غد، الإثنين 26 آب/أغسطس أغنية فيلمها الجديد “بالصدفة” والتي تحمل اسم “بتأمن بالصدفة” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وأطلق محبو كارول سماحة عدًا تنازليًا لإطلاق الأغنية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك تعبيرًا عن حمسهم للإستماع إليها ومشاهدة الفيلم.

أغنية “بتآمن بالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري وستم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب بمشاهد حصرية من الفيلم.

فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، وتتمحور قصّته حول سيدة أرستقراطية تعاني من قيود عائلتها قبل أن تجد الحب الذي تتوق إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم يشارك في بطولته الفنانون بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو، ومن المقرر إنطلاق عرضه في الصالات السينمائية اللبنانية يوم 26 أيلول/سبتمبر المقبل.