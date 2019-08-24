لأول مرة.. مايلي سايروس ترد على اتهامها بخيانة زوجها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ردت النجمة والمطربة الأمريكية مايلي سايروس، لأول مرة بمجموعة من التغريدات الغاضبة، وذلك على خلفية فضيحة خيانتها لزوجها ليام هيمسورث مع سيدة أخرى.

ورفضت النجمة العالمية في تغريداتها وصفها بالخيانة من الأصل، وأكدت على انها في حالة صحية ونفسية أفضل من أي وقت مضى، وذلك وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن بعض من النجوم الكبار قدموا لمايلي الدعم في ردود على تغريداتها ومنهم النجمة مادونا التي كان ردها أن مايلي مجرد إنسانه ومعرضة للخطأ.

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وكان النجم والممثل الأسترالي ليام هيمسورث، قد انفصل عن زوجته المغنية الأمريكية الشابه مايلي سايروس بعد خيانتها له مع سيدة أخرى، وأصبحت الواقعه حديث صحف ومجلات المشاهير منذ الكشف عنه منذ بضعة أسابيع.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية ، فإن مجموعة من الصور انتشرت لمايلي سايروس أثناء تبادلها للقبلات مع كايتلين كارتر، قضت على الزواج بين ليام ومايلي الذي استمر ل 8 أشهر فقط.

وقام النجم العالمي ليام البالغ من العمر 29 عاما، بإجراء رسمي ضد مايلي سايروس، بتوقيع على أوراق الطلاق لينهي زواجه بها رسميا.