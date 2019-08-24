Aug 24, 2019
تعطي مواقع التواصل الاجتماعي مساحة كبيرة للافراد للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والفنية وغيرها، ولكن قد يتحوّل الامر في بعض الاحيان من مجرّد ابداء رأي بطريقة بناءة وموضوعية الى اسلوب التجريح والاساءة للآخرين، من سياسيين او فنانين او ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم اصدار دولة الامارات العربية المتحدة منذ بضع سنوات مرسوما لمكافحة جميع اشكال التمييز والكراهية او الاساءة الى الاخرين من خلال تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان المغرد الاماراتي حمد المزروعي لم يلتزم بقانون بلده، ووصل به الامر الى السخرية من والدة النجمة اللبنانية المميزة، شمس الاغنية نجوى كرم، حيث نشر في تغريدة على حسابه صورة تجمع نجوى كرم بوالدتها، ارفقها بالتعليق التالي: “ام نجوى كرم سبحان الله كانها عبدربه شاي قهوة”.
هذا التغريدة اثارت غضب رواد موقع تويتر، وخصوصًا جمهور نجوى كرم الذي عبر عن استيائه من هذا الامر حيث طالب السلطات باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق هكذا شخص لا يقوم سوى بالاساءة الى الاشخاص والاستهزاء منهم.
ورغم مطالبته بضرورة حذف التغريدة احترامًا لنجوى ولوالدتها التي تكبره سنا والتي يجب عليه احترامها وعدم التوجه بهكذا كلام لها، الا ان “المزروعي” لم يكترث لكل هذه المطالب واستمر في تعليقاته الساخرة. فهل ستتحرك السلطات الاماراتية لمنع هذا الشخص من الاستمرار في السخرية ومنع هذا الاسلوب في التعبير؟
كانت هذه تفاصيل خبر إساءة جارحة لوالدة نجوى كرم.. فهل تتحرك دولة الامارات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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