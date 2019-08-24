الهام الفضالة عن البنات: “زينة الحياة ورحمة وحنان”

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 02:46 مساءً - عبرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة، مرة جديدة، عن فرحتها واحساسها بحفيدتها الاولى من ابنتها منى العتيبي.

فقد نشرت الهام الفضالة صورة وهي تحمل حفيدتها وعلقت عليها قائلة: “قالوا عن البنات زينة الحياة .. ورحمة وحنان .. وجربتها في بناتي منى والفجر والنور وعشت معاهم أسعد لحظات حياتي”.

وتابعت الهام الفضالة: “وزادت الفرحة لما نورت حفيدتي البيت .. وصرت مابي أطلع عشان ما أفارقها ساعتين .. صوتها وحسها وريحتها حلت دنيتي .. مثل كنت دايم أسمعه (ما أغلى من الولد إلا ولد الولد) واليوم عشت هالمثل بكل أحاسيسه .. لمن لوما الصغيرة خذت عقلي وقلبي وصارت قطعة من روحي”.