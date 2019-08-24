كيم كاردشيان تقضي أوقاتا ممتعه على الشاطئ برفقه أولادها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تستمتع نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، بأوقاتها مع أطفالها وعائلتها بصفه مستمرة، كما تحرص على مشاركة جمهورها بهذه الصور التي تجمعها بأطفالها الأربعة، وذلك على أحد شواطي جزر البهاما، مؤكدة أن الأمر لم يكن سهلا خاصة وأن التحكم في الأطفال وتجميعهم في مكان واحد صعب.

النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، سبق وشاركت جمهورها بمقطع فيديو لابنتها أظهر شجاعتها وهى تلعب وتلهو مع “ثعبان حى”، وتقوم بتقبيله.

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ونشرت كاردشيان، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى تلهو مع ثعبان كبير أصفر اللون و تقوم بوضعه على رقبتها وتقبله، وكتبت معلقة “طفلتى الشجاعة شيكاجو”.

وعلى جانب أخر، قررت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، اعتماد أزياء رياضية بسيطة، وذلك بدلًا من ارتدائها أحد فساتينها المميزة، حيث تألفت النجمة العالمية مرتدية بنطلون رياضي فضفاض لونه رمادي فاتح، ونسقت معه بلوزة هودي رمادية داكنة، في حين انتعلت في قدميها حذاء رياضي من مجموعة “Yeezy” التي يمتلكها زوجها كانيه ويست.

وأطلقت النجمة العالمية مؤخرًا مجموعة مكياج استوحت ألوانها من عقد التسعينيات، لكن قررت كيم ألّا تضع أي مستحضر تجميل على وجهها، فأبرزت ملامحها الطبيعية، لدرجة أنها لم تخف بعض البثور عند شفتيها، وبدا وجهها يلمع بعض الشيء بسبب زيوت الوجه.