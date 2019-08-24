ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يخضع لعملية جراحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف متحدث باسم العائلة الملكية في إسبانيا، أن الملك السابق خوان كارلوس البالغ من العمر 81 عاما، ووالد الملك الحالي فيليبي السادس، سيخضع إلى إجراء عملية جراحية في القلب اليوم السبت.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فإن الأطباء كانوا قد حددوا موعد إجراء الجراحة في يونيو الماضي بعد فحص دوري للملك، الذي احتفظ فخريا باللقب بعد تخليه عن العرش في 2014.. ومن المنتظر أن تجرى العملية في مستشفى كويرون في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وفي مايو الماضي أعلن الملك خوان كارلوس، قراره بالانسحاب من الحياة العامة، وانقطع عن ما تبقى له من مشاركات وظهور منذ يونيو الماضي.

يشار إلى أن الملك السابق خوان كارلوس، كان له دورا حيويا في السير بإسبانيا نحو الديمقراطية بعد موت فرانثيسكو فرانكو، إلا أن فترة حكمه التي استمرت نحو 40 عاما تشوهت في السنوات الأخيرة وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب، وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية منذ عام 2008 إلى عام 2014.