حفل أحلام في سوق عكاظ الأكثر تداولًا!

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفلًا غنائيًا كبيرًا في مهرجان “سوق عكاظ” ضمن فعاليات “موسم الطائف” لهذا العام.

ومن المقرر أن تلتقي أحلام الجمهور السعودي في سوق عكاظ مساء 30 آب/أغسطس المقبل حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وأعرب محبو أحلام في السعودية عن حماسهم للقائها، حيث تصدّر هاشتاغ “أحلام في سوق عكاظ” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في المملكة طيلة الساعات الماضية.

على صعيد آخر، تعمل أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل الأغاني المقرر أن يتضمنها. وأعلنت أحلام مؤخرًا أنها بدأت الرحلة الثالثة للألبوم ووعدت محبّيها بعمل يليق بهم.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحلام الفنية كان كليب أغنية “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وكانت قد صوّرته في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.