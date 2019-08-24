شاهدوا.. الأمير جورج يتعرض للسخرية من شخصية معروفة تدفع نجوم بريطانيا للتدخل

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - تعرض ​الأمير جورج​ الإبن الأكبر للأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون للسخرية من قبل مُذيعة برنامج Good Morning America لارا سبنسر، وذلك بعد أن كشفت إدارة مدرسته مؤخرًا عن المنهج الدراسيّ الذي سيتلقّاه الأمير إلى جانب زملائه في الصف، وكان من بينه رقص الباليه.

وعمدت سبنسر للسخرية من تعلّم الأمير جورج دروسًا في رقص الباليه قائلةً: “سيضع ملك إنجلترا المُستقبلي لعبة المعجون جانبًا ليتلقى دروسًا دينية، والبرمجة الحاسوبية، والشّعر والباليه إلى جانب أشياء أخرى”.

وأضافت:””يقول الأمير ويليام إنّ الأمير جورج حتمًا يحب رقص الباليه. لدي أنباء لك يا أمير ويليام، وسنرى كم من الوقت سيستمر ذلك”، وهو ما دفع الجمهور الحاضر في الحلقة إلى الضحك.

وبعد عرض الحلقة، أثار تصرف سبنسر هذا الكثير من الجدل، وعرّضها للإنتقادات ولاسيما من قبل عدد من نجوم بريطانيا منهم أرلين فيليبس نجمة برنامج Strictly Come Dancing إذ وصفت موقف سبنسر بالمُخزي والمتخلف والمؤذي.

وانضم إلى أرلين مدرب الرقص براين فريدمان، وانتقد فعلة سبنسر بشدّة، وطالبها بتقديم اعتذار عام للأمير جورج والعائلة المالكة ولجميع الراقصين، وبالأخص الراقصين الذكور.