بعد إهانتها لمرضى السمنة.. وقف برنامج ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تصريحاتها المسيئة ضد مرضى السمنة، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بوقف برنامج “صبايا”، ومقدمة البرنامج الإعلامية المصرية ريهام سعيد.

إدارة القناة قالت في بيان لها، إن الإيقاف سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، وسيتم الإعلان عن موقف البرنامج وفقًا لما ينتهي له التحقيق.

كما قررت نقابة الإعلاميين منع ريهام من العمل الإعلامي، حيث قالت النقابة في بيان لها: “بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا وحيث أنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة”.

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وأضافت: “ريهام سعيد غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها”.

وتابعت: “وقررت النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، ولتنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط”.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد هاجمت في برنامجها “صبايا” مرضى السمنة، قائلة “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر».