فيفيك أوبروي ينتج فيلمًا حربياً

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد تصوير رئيس الوزراء ناريندرا مودي في سيرة ذاتية ، يقول فيفيك أوبروي إنه على استعداد لتقديم القصة الحقيقية للغارات الجوية للقوات الجوية الهندية على معسكرات الإرهاب في بالاكوت في فيلم بثلاث لغات.

قال الممثل في تصريح، عن فيلمه المنتظر ببعنوان “بالاكوت - القصة الحقيقية” ، إن الفيلم سيكون باللغات الهندية والتاميلية والتيلجو، وسيصور الأحداث الحقيقية وقصة وشجاعة سلاح الجو الهندي وتفكيرهم السريع وتخطيطهم الاستراتيجي بإرادة سياسية قوية.

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وأضاف فيفيك إن الفيلم سيتضمن أيضًا إطلاق سراح قائد جناح الطيران أبيناندان فارتامان ، الذي وقع في الأسر في باكستان لمدة ثلاثة أيام ، بالإضافة إلى جميع “التكهنات والافتراضات حول ما حدث بالفعل”.

وتابع بحسب ما نقله موقع indiatimes”بصفتي هنديًا فخورًا ووطنيًا وعضوًا في بوليوود، من واجبي أن أسلط الضوء على قدرة قواتنا المسلحة حقًا، هذا الفيلم هو أداة قوية للتأكيد على إنجازات الضباط الشجعان مثل أبيناندان ، الذي ذهب وراء العدو خطوط وفعل ما يجعل كل هندي فخور بهم “.

جدير بالذكر أنه في فبراير من هذا العام ، قصفت القوات الهندية معسكر “جيش محمد” في بلدة بالاكوت بمقاطعة خيبر باختونوا في أعقاب هجوم بولواما الإرهابي الذي قُتل فيه 40 من أفراد الشرطة الهندية.