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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تبنت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حملة لعلاج بعض الأطفال الغير محتاجين، ونظمتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجر
ريهام حجاج، قالت في تغريدة لها: “اللي عنده لقدر الله طفل مريض ومش قادر على علاجه يكتب باختصار الحالة والمبلغ المطلوب في تعليق، هيتم اختيار عشوائي لعدد من الحالات وهبعتلهم رسالة للتواصل معاهم، ربنا يشفى كل أطفالنا يا رب”.
وأضافت: “في ناس بعتتلي رسايل انها مش عايزة تكتب تعليق ..اللي مش عايز يكتب تعليق يبعت رسالة و انا حاقراها”، كما أكدت أن الباب مفتوح أمام كل الجنسيات وليس قاصرا على دعم الأطفال المصريين فقط قائلة: “طبعا...المرض مافيهوش مصري و هندي”.
من ناحية أخرى، شاركت ريهام حجاج، في السباق الرمضاني الماضي باول بطولة مطلقة لها في مسلسل «كارمن» ويشارك معها شيرين، محمد كيلاني، محمد حلاوة، عمر الشناوي، ولاء الشريف، محمد مهران، عزة بهاء، محمد مزربان، ياسر علي ماهر، وليلى عز العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر في موقف إنساني.. ريهام حجاج تتبنى علاج حالات أطفال غير مقتدرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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