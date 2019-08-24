أول إجراء رسمي من ليام هيمسورث ضد مايلي سايروس

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انفصل النجم والممثل الأسترالي ليام هيمسورث، عن زوجته المغنية الأمريكية الشابه مايلي سايروس بعد خيانتها له مع سيدة أخرى، وأصبحت الواقعه حديث صحف ومجلات المشاهير منذ الكشف عنه منذ بضعة أسابيع.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية ، فإن مجموعة من الصور انتشرت لمايلي سايروس أثناء تبادلها للقبلات مع كايتلين كارتر، قضت على الزواج بين ليام ومايلي الذي استمر ل 8 أشهر فقط.

وقام النجم العالمي ليام البالغ من العمر 29 عاما، بإجراء رسمي ضد مايلي سايروس، بتوقيع على أوراق الطلاق لينهي زواجه بها رسميا.

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وظهر النجم العالمي في عدة مناسبات سابقة بعد فضيحة زوجته، وظهر عليه أثر الصدمة التي أنهت قصة حب استمرت لأكثر من عشر سنوات.

وكانت بعض المواقع الفنية قد كشفت أن الثنائي العالمي اللذين كانا يتشاركان فيما لا يقل عن 8 كلاب، و4 قطط وخنزير واحد، أخبرا أصدقاءهما بأنهما يخططان للمشاركة في تربية تلك الحيوانات، غير أن مصدرًا مقربًا منهما أكد أن الجميع على علم بأن ذلك لن يتم بتلك السلاسة.

وتابع المصدر بقوله: ترى مايلي أن كل هذه الحيوانات مملوكة لها، لكن ليام تبنى كلبين من جانبه، وفي المقابل، تريد مايلي أن تنشئ هذه الكلاب كلها مع بعضها البعض وألا تفصل بينها بأي حال من الأحوال.