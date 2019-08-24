وليد توفيق يحتفل بعيد ميلاد ابنته وجمالها يأسر قلوب محبيه.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان اللبناني وليد توفيق بعيد ميلاد ابنته «نورهان»، وفاجأ محبيه بنشر صورة عفوية لها، موجهاً لها تهنئة خاصة.
وليد كتب معلقاً على الصورة: «كل عام وإنت بخير يا نور عيوني .. إن شاء الله يا بابا العمر كله محبة وفرح وابتسامة »، حيث تلقى النجم اللبناني تهاني متابعيه، متمنيين لابنته عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، ولم يغفلوا التغزل بجمال ملامحها، مؤكدين أنها ورثت جمالها عن والدتها، ملكة جمال العالم السابقة جورجينا رزق.
يُذكر أن وليد توفيق يشارك حالياً في رحلة النجوم Stars on board والتي انطلقت يوم 21 أغسطس من برشلونة، وذلك برفقة باقة من المع نجوم الوطن العربي، وأبرزهم؛ مايا دياب، شيرين عبدالوهاب، كاظم الساهر، ملحم زين، نجوى كرم، طاهرة، ناصيف زيتون، وغيرهم.
من ناحية أخرى، يستعد وليد توفيق لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 31 أغسطس المقبل بالساحل الشمالي في فندق توليب.
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