سيرين عبدالنور تكشف وجه ابنها كاملاً لأول مرة.. شاهد قوة الشبه بينهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخلت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور عن قرارها في عدم الكشف عن وجه نجلها «كريستيانو»، وفاجأت متابعيها بمقطع فيديو طريف، ظهرت فيه ملامح ابن الفنانة كاملة لأول مرة.

الفيديو ظهر فيه كريستيانو يشاهد التليفزيون مع والده، فريد رحمة، في الوقت الذي كشفت فيه سيرين عن أن ابنها لأول مرة يتناول «الفشار» خلال هذه الجلسة، بتعليق كتبت فيه: «جلسة سينما مع ابو كريستيانو.. أما كريستيانو اول مرة بياكل بوشار ومعجوق بحالو!!!! وركزولي على الساعة».

فانز ومتابعو سيرين تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات أكدوا فيها على قوة الشبه بين الفنانة وابنها، متغزلين في وسامة ملامحه وطرافته.

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يُذكر أن سيرين تزوجت فريد بعد قصة حب طويلة جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بطفلين، الأولى «تاليا» يوينو 2011، «كريستيانو» مارس 2018.

من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.

على الجانب الغنائي، تستعد سيرين عبدالنور لاحياء حفل غنائي يوم 29 أغسطس المقبل بمشاركة حسين الديك، وعباس جعفر بفندق شيراتون معرّة صيدنايا.