رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة اللبنانية أمل حجازي إلى منزلها في دبي بعد اتمامها لمناسك فريضة الحج، وحرصت على توضيح موقفها تجاه الانتقادات التي تعرضت لها بعد أن نشرت مقطع فيديو لها خلال طواف الوداع بمكة.

حجازي نشرت فيديو جديد، اعربت من خلاله عن سعادتها بتأدية فريضة الحج، معلقة عليه: «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق الله العظيم ...الشكر لله على اتمام فريضة الحج والرجوع الى ديارنا سالمين».

ورداً على الانتقادات التي لاحقتها، قالت أمل: «بالنسبة للتعليقات على التصوير أثناء الطواف، لم تكن أكثر من أني حبيت أشارككم فرحتي الكبيرة، وكان آخر يوم أطوف الكعبة بالحج، فحبيت اشارك هذه الفرحة مع كل الناس أكيد في كتير ناس ملهوفة تروح، وأحببت تشجيع الشباب والصبايا على أداء فريضة الحج، فكل واحد عنده تعليق سلبي، يخليه لنفسه، الإيمان أكيد بالقلب».

أمل كانت قد فاجأت الجميع بنشر مقطع فيديو لها خلال طواف الوداع، وهو الأمر الذي انتقده البعض بسبب انشغالها بالتصوير في هذه اللحظة المقدسة، والتي يتمناها الكثيرون، وفضلوا لو كان كل تركيزها خلال الطواف بالدعاء، في الوقت الذي لفت بعضهم إلى أنها كانت تسير ضمن مجموعة من الشيعة، رغم كونها سُنية.

يُذكر أن أمل طرحت منذ عودتها للفن في اعقاب اعلان اعتزالها الغناء العاطفي، أنشودتين بمناسبة المولد النبوي، “السلام عليك ياسيد الخلق” عام 2017، و”يوم مولدك محمد …طلع البدر علينا” والتي وتعاونت فيها المؤلف مصطفى حسن، الحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي حسام الصعبي.

في رمضان الماضي، طرحت أمل أنشودة «الله أكبر» من كلمات وموسيقى مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي، وذلك بعد أغنية «حجابك تاج» التي حققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام صعبي، والكليب من إخراج محمد دايخ.

أمل حجازي ترد على الانتقادات على لاحقتها بعد فيديو الحج.. شاهد

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عادت الفنانة اللبنانية أمل حجازي إلى منزلها في دبي بعد اتمامها لمناسك فريضة الحج، وحرصت على توضيح موقفها تجاه الانتقادات التي تعرضت لها بعد أن نشرت مقطع فيديو لها خلال طواف الوداع بمكة.

حجازي نشرت فيديو جديد، اعربت من خلاله عن سعادتها بتأدية فريضة الحج، معلقة عليه: «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق الله العظيم ...الشكر لله على اتمام فريضة الحج والرجوع الى ديارنا سالمين».

ورداً على الانتقادات التي لاحقتها، قالت أمل: «بالنسبة للتعليقات على التصوير أثنائ الطواف، لم تكن أكثر من أني حبيت أشارككم فرحتي الكبيرة، وكان آخر يوم أطوف الكعبة بالحج، فحبيت اشارك هذه الفرحة مع كل الناس أكيد في كتير ناس ملهوفة تروح، وأحببت تشجيع الشباب والصبايا على أداء فريضة الحج، فكل واحد عنده تعليق سلبي، يخليه لنفسه، الإيمان أكيد بالقلب».

أمل كانت قد فاجأت الجميع بنشر مقطع فيديو لها خلال طواف الوداع، وهو الأمر الذي انتقده البعض بسبب انشغالها بالتصوير في هذه اللحظة المقدسة، والتي يتمناها الكثيرون، وفضلوا لو كان كل تركيزها خلال الطواف بالدعاء، في الوقت الذي لفت بعضهم إلى أنها كانت تسير ضمن مجموعة من الشيعة، رغم كونها سُنية.

يُذكر أن أمل طرحت منذ عودتها للفن في اعقاب اعلان اعتزالها الغناء العاطفي، أنشودتين بمناسبة المولد النبوي، “السلام عليك ياسيد الخلق” عام 2017، و”يوم مولدك محمد …طلع البدر علينا” والتي وتعاونت فيها المؤلف مصطفى حسن، الحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي حسام الصعبي.

في رمضان الماضي، طرحت أمل أنشودة «الله أكبر» من كلمات وموسيقى مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي، وذلك بعد أغنية «حجابك تاج» التي حققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام صعبي، والكليب من إخراج محمد دايخ.