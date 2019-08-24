هل دنيا بطمة حامل في طفلها الثاني؟.. زوجها يثير الجدل بهذا التعليق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار المنتج البحريني محمد الترك الجدل حول حمل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة في طفلها الثاني، من خلال صورة ومقطع فيديو.

زوج الفنانة المغربية نشر مقطع فيديو وهو يقود سيارته وهي إلى جواره، وعلق على أغنية يستمع إليها بأنها لزوجته والمرأة الوحيدة في حياته، وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “أم تركي”.

المنتج البحريني نشر أيضا صورة له وهو يحتضن زوجته دنيا بطمة، مع تعليق على الصورة: “أم تركي”، وهو ما اعتبره الكثيرون بأنه إعلان عن حمل دنيا في طفل ثاني، كما أنهما قصدا الكشف عن جنس الجنين والاسم الذي سيطلقانه عليه.

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يُذكر أن دنيا بطمة احتفلت بزفافها على مدير أعمالها البحريني محمد الترك عام 2013، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى “غزل” عام 2017.

وكانت دنيا بطمة وزوجها محمد الترك قد احتفلا مؤخرا بعيد ميلاد ابنتهما “غزل”، في حفل صغير أقاماه في منزلهما.

الفنانة المغربية وزوجها أحضرا قالب تورتة صغير كتب عليه اسم ابنتهما “غزل”، وقاما بالغناء معها أغاني عيد الميلاد، ثم أطفأت الطفلة الشموع.