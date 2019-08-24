"هرجلة" في حفل محمد رمضان الأول بالساحل والأمن يفقد السيطرة على الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصوير - محمود عبدالناصر وعلاء أحمد

شهد حفل الفنان محمد رمضان الأول في الساحل الشمالي، حالة من الهرج والمرج داخل الحفل، وأمام البوابات، بعد أن فقد الأمن السيطرة على الجمهور، وذلك بعد قيام المنظمين ببيع التذاكر على بوابات الحفل، مما نجم عنه عدد من المشاحنات، كذلك اقتحام أعداد كبيرة من الجمهور لبوابات الحفل.

وقد شهد حفل رمضان الأول اقبال ضعيف من الجمهور، مما اضطر إدارة الحفل لبيع التذاكر على البوابات لزيادة الأعداد، ولكن عدم سيطرة البودي جارد على الجمهور داخل الحفل، أدي للعديد من الأزمات، حيث قام عدد من الشباب باقتحام الاماكن المخصصة بالدرجتي الأولى والثانية.

Advertisements

كما أدى تدافع الشباب للفتيات إلى قيام الأمن بالفصل بينهما.

الحفل من إخراج تامر كرم، ويُقام بالتعاون بين المنتج ياسر سليم شركة (بلاك آند وايت)، وبإدارة أعمال شركة (مزيكا) للمنتج محمد محسن جابر، وفريق العمل به يضم وليد الحريري "شاشات وإضاءة"، وسامي يوسف "ألعاب نارية"، وتامر فوزي "مسرح".

وكانت نقابة المهن الموسيقية وافقت على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، بصفته عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، بعدما تلقت النقابة خطابًا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي، في الوقت الذي تعهد فيه محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.