رفقة صديقاتها.. علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور من احتفالها بعيد ميلادها. وكتبت علا: "من احتفال عيد ميلاد، البنات كانوا عاوزين ينبسطوا شوية ". يذكر أن علا من موليد 19 أغسطس 1980 شاركت علا رشدي في عدد من الأعمال الفنية من أولها كان فيلم "السلم والثعبان" ثم توالت أعمالها، وفي مايو 2010 تزوجت من الممثل أحمد داود، ولديهما طفلان.

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