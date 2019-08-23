سارة نتنياهو تلقي بكعكة على الأرض وتثير أزمة في أوكرانيا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موقف محرج بعيد كل البعد عن الالتزام بالبروتوكول أو الدبلوماسية، وذلك بعدما ألقت على الأرض قطعة من كعكة قُدمت إليها خلال مراسم استقبال رسمية لها ولزوجها في العاصمة الأوكرانية كييف.

نتنياهو وسارة ظهرا في مقطع فيديو بعد نزولهما من الطائرة، حيث قدمت فتيات أوكرانيات يرتدين فساتين تقليدية أوكرانية مطرزة، التحية لهما وهن يحملن صينية عليها كعكة.

نتنياهو ظهر بعد ذلك وهو يبتسم ويأخذ قطعة من الكعكة ويأكلها، ثم يأخذ قطعة أخرى صغيرة ويعطيها لزوجته التي أخذتها ونظرت إليها وألقت بها على الأرض.

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ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد نشر نتنياهو تسجيلا مصورا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: أنا هنا في زيارة تاريخية لأوكرانيا، لكن ثمة شكا في أن هذه الزيارة كانت ستنال مثل هذا الاهتمام في الإعلام لو لم تحدث واقعة الخبز.

رئيس الوزراء أضاف: “قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن من الواضح أنه لم تكن لدى السيدة نتنياهو أي نية لعدم احترام أوكرانيا، وقال “هذا محض هراء”.

تساحي برافرمان، سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو من أعضاء وفد إسرائيل في كييف، قال في تصريحات إذاعية: إن سارة نتنياهو لم تلق بالخبز لكن الخبز هو الذي تفتت في يدها ببساطة.

لوليا مندل، المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قالت في تصريحات نقلتها وكالة “إنترفاكس” الأوكرانية للأنباء: كان هذا دون قصد ولا ينم عن عدم احترام أوكرانيا.