خاص- “بيتش بلو” وجهة المشاهير وأفضل مكان للسهر على شاطئ بحر الريفييرا

تمتاز مدينة بيروت بأنّها مقصد للساهرين حيث تكتظ مساءً بالسواح وبعنصر الشباب والراغبين بتمضية أجواء صاخبة مع الاصدقاء.

“ست الدنيا” هي عنوان للسهر والفرح والسياحة والحب، ولنادي PitchBlue الواقع على شاطئ بحر الريفييرا، مكانته الخاصة ونقطته الحالمة والجاذبة والرومانسية.

وقد ارتأت ادارة النادي الليلي لـ PitchBlack ، الذي يملكه السيّد أندرياس إيليوفيتس، أن تنقل الاجواء المميزة والمبهرة والصاخبة في النادي الليلي الى نسخة صيفية من النادي تحت عنوان الـ PitchBlue .

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النسخة الصيفية من النادي مميزة وناجحة جداً، تشبه الحفلات العالمية إن لناحية التنظيم الراقي والأجواء المميزة وهندسة الصوت الناجحة والإضاءة الرائعة والنقطة الساحرة في بيروت.

وسيستمتع الحضور كل فترة الصيف بسهرات فنية ترفيهية منوعة منها أغنيات بلهجات مختلفة ورقص ودبكة، بالاضافة الى الكثير من المفاجأت حيث تمتد السهرة حتى ساعات الفجر الاولى حيث تصدح اروع الاصوات من لبنان والتي توقّع على لحظات قيمة وممتعة .

ومن أهم الفنانين الذين يغنون في الـ Pitchblue هم بافو بنوت ووائل منصور وزكي شريف.

ويعتبر الـ Pitchblue من أفضل وأجمل الأماكن للاستمتاع بسهرة فنية ملفتة من قبل محبي السهر في بيروت. ومن ضيوف ليلة الامس نجوم في التمثيل تفاعلوا مع اجواء السهرة ونقلوا لحظاتهم الساحرة على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم جيسكار ابي نادر، رانيا عيسى، جويل داغر، ناتالي بركات، الاعلامي والممثل جوزف حويك والمنتج مروان حداد صاحب شركة “مروى غروب”.