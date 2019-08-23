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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
انتقد الملحن مصطفى جاد، الإعلامية ريهام سعيد، خاصةً بعد حلقتها الأخيرة والتي تحدثت خلالها عن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة).
وكتب "جاد"، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "ريهام سعيد.. عمري ما صدقتك ولا حسيت للحظة إنك بتعملي خير لوجه الله.. متنمرة وتستحق العقاب على غلطاتها المتكررة".
كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".
وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلها تدخل ضمن قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة.
وهاجم البعض ريهام سعيد بسبب حديثها عن الموضوع وعدم اختيار مصطلحات مناسبة، وأشار آخرون إلى أن السمنة تكون مرضًا في بعض الأحيان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديو "السمنة".. الملحن مصطفى جاد لـ ريهام سعيد: "متنمرة وتستحق العقاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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