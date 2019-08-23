بالفيديو: من هي الفتاة التي وصفتها لجين عمران بـ “أصيلة مثل الذهب”؟

نشرت الإعلامية لجين عمران مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه برفقة صديقتها مروى علي. وأشادت لجين عمران بصديقتها قائلة: “هذي الإنسانة عشرة عمر ، و أحلى الذكريات و السفرات معاها (نشمية و صاحبة فزعة و واجب) في حياتي ما قابلت مثلها.. صار لنا 19 سنة ما شاء الله نعرف بعض و عمرها ما تغيرت”.

وأضافت لجين عمران: “أصيلة مثل الذهب و حقيقية في زمن يبتسمون و يضحكون بوجهك و يسمعونك أحلى الكلام و (إنتي إختي و حبيبتي) و في غيابك يطعنون بظهرك و يحكون عنك كذب و زيف”. وتابعت : “يدعون صداقتك و هم أسوء من الأعداء و أشد حقد.. الله يجيرنا و يجيركم منهم.. و يجمعكم بالناس الطيبة أصحاب القلوب النظيفة و الضمير الصاحي”. كما نشرت لجين عمران صورة ظهرت فيها بإطلالة جديدة برفقة بعض الصديقات أثناء وجودها في العاصمة البريطانية لندن.