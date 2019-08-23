نشرت الإعلامية لجين عمران مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه برفقة صديقتها مروى علي. وأشادت لجين عمران بصديقتها قائلة: “هذي الإنسانة عشرة عمر ، و أحلى الذكريات و السفرات معاها (نشمية و صاحبة فزعة و واجب) في حياتي ما قابلت مثلها.. صار لنا 19 سنة ما شاء الله نعرف بعض و عمرها ما تغيرت”.
وأضافت لجين عمران: “أصيلة مثل الذهب و حقيقية في زمن يبتسمون و يضحكون بوجهك و يسمعونك أحلى الكلام و (إنتي إختي و حبيبتي) و في غيابك يطعنون بظهرك و يحكون عنك كذب و زيف”. وتابعت : “يدعون صداقتك و هم أسوء من الأعداء و أشد حقد.. الله يجيرنا و يجيركم منهم.. و يجمعكم بالناس الطيبة أصحاب القلوب النظيفة و الضمير الصاحي”. كما نشرت لجين عمران صورة ظهرت فيها بإطلالة جديدة برفقة بعض الصديقات أثناء وجودها في العاصمة البريطانية لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: من هي الفتاة التي وصفتها لجين عمران بـ “أصيلة مثل الذهب”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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