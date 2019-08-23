تايلور سويفت توزع البيتزا على جمهورها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، تعيش حاليًا فترة انتعاشة فنية، وأصبحت مؤخرًا أول نجمة تحصل على جائزة أيقونة اختيار المراهقين، فى تاريخ حفل Teen Choice Awards، فضلًا عن إطلاق ألبومها الجديد “لافر” Lover.

وقام فريق عمل النجمة العالمية ​تايلور سويفت​ ووالدها “سكوت” بتوزيع وجبات البيتزا على محبيها وجمهورها خلال انتظارهم لأدائها التى ستقدمه فى برنامج Good Morning America.

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وكان فى انتظار النجمة العالمية عدد كبير من محبيها المتجمهرون خارج ستوديوهات البرنامج حيث تفاجؤوا بالبيتزا توزع عليهم من خلال فريق تايلور.

والجدير بالذكر أن ألبوم تايلور سويفت البالغة من العمر 29 عاماً Lover سيتم طرحه اليوم الجمعة، حيث حقق الألبوم نسبة مبيعات pre-sold قبل طرحه التى تصل إلى المليون نسخة.

وتتوالى نجاحات تايلور هذا العام، حيث تم بيع ما يصل إلى مليون نسخة حول العالم من ألبوم “لافر”، وذلك قبل أيام من موعد إصداره الرسمي.