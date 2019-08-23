نجوى كرم تهز باخرة النجوم بالأبيض والأسود.. اختر أجملهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نجوى كرم في أول حفل غنائي تحييه على متن باخرة النجوم Stars OnBoard التي انطلقت رحلتها من برشلونة.

شمس الأغنية اللبنانية اطلّت على المسرح بفستان أسود ذو ذيل طول من الأبيض والأسود، ظهرت فيه كفراشة ذات جناحين، حيث اشعلت أجواء الحفل بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الحضور بقوة.

أما الطلّة الثانية لنجوى، فكانت بفستان أبيض طويل مكشوف الكتفين، جسد قوامها بشكل مثالي، وحمل توقيع المصمم رامي قاضي، فأي إطلالة احببتها أكثر على النجمة اللبنانية؟.

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من ناحية أخرى، تستعد نجوى كرم لإحياء حفل غنائي خيري يوم 27 أغسطس المقبل في كفرصارون، بمشاركة الفنان ناجي أسطا، على أن يعود ريع الحفل لبناء كنيسة مار الياس بتعبروه.

يُذكر أن نجوى كرم كانت قد طرحت مؤخراً عدة أغاني منفردة، وهم أغنية «ملعون أبو العشق» من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، وأغنية «كتير حلو» كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة، ومن المنتظر أن تصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، وأغنية «بعلق مشنقتو» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس الحان وتوزيع جان ماري رياشي.