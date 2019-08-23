القبض على خالد أبو النجا مع صديق عارٍ.. والأخير يهدّد بالقانون

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشر خبر عبر صفحات “رويترز” في الفترة الأخيرة، أفاد بأنّ الممثل المصري خالد أبو النجا وُجد على طريق بعيدة عن المدينة في الولايات المتحدة مع صديق عارٍ وهما يتعاطيان الـ “هيرويين”، ما أثار ضجّة كبيرة في الشارع المصري.
أمّا ابو النجا فخرج عن صمته واضعاً حداً للشائعات، مؤكداً في الوقت نفسه إلى أنه سيرفع قضية تشهير على هؤلاء الأشخاص الذين يفبركون الإشاعة.
وقال: “يتم حالياً تتبع مصدر هذه الأخبار لرفع قضية بحقّه”.
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