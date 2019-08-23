نانسي عجرم تستعد لـ”ذا فويس كيدز”: متحمسة للقاء مواهب جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسميًا عن بدء التحضيرات للموسم الثالث من برنامج “ذا فويس كيدز” المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة. وغرّدت نانسي عبر حسابها على موقع “تويتر”: “بعد موسم صيفي رائع، بدأت التحضيرات للموسم الجديد من (ذا فويس كيدز)، أنا متحمسة جدًا للقاء مواهب شابة جديدة”. ويشارك في لجنة مدربي برنامج “ذا فويس كيدز” بموسمه الثالث إلى جانب نانسي عجرم كل من النجم اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي.

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