خاص- يعقوب شاهين وستايل جديد في “دلل”

يستعد الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين لطرح أغنيته الجديدة “دلل” وهي من كلمات والحان عزيز بهنان، توزيع عمر صباغ ورؤية موسيقية لؤي حنا.

وتواجد نجم اراب آيدول في بيروت مؤخراً حيث خضع لجلسة تصوير مميزة في استديوهات مصور المشاهير شربل بومنصور وذلك لصالح الأغنية التي ستصدر على طريقة ليريك فيديو تحت اشراف وتنفيذ كارين بدر.

وعلمنا أن المخرج والفنان جاد شويري تعاون مع “شاهين” كمنتج موسيقي في اغنية “دلل”.

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يعقوب سيطل في العمل بستايل مختلف وجديد خاصة بعدما أكد في السابق أن الأغنية الجديدة جميلة جداً. وتمنى أن تنال اعجاب الجمهور عند طرحها قريباً وهي من انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

في نفس السياق، خصّ “شاهين” جمهوره على مواقع التواصل بصور من كليب أغنيته الجديدة.

نذكر أن آخر اعمال “شاهين” اغنية “الرقم التاني” التي أطلقها منذ أقل من عام. وهي من كلمات شوقي ناصيف، الحان جوزيف جحا وتوزيع داني حلو، والفيديو كليب من اخراج دايفد زيني وانتاج شركة “بلاتينوم ريكوردز”.