ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تم اعلانه مكرما على طريق القداسة قدمت الاعلامية ​هلا المر​ 4 حلقات عن حياة وانجازات البطريرك ​​الياس الحويك​​.

في الحلقة الثانية، تحدثت الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة ​الأم ماري أنطوانيت​ سعادة عن دور البطريرك الحويك كرجل استقلال ومحبته الكبيرة لوطنه ​لبنان​. كما تكلمت عن استدعاء جمال باشا له وكيف ذهب على الرغم من ان الجميع نصحه ان لا يقوم بهذه الخطوة خوفا على سلامته. وكشفت الام ​ماري انطوانيت​ عن ​تفاصيل​ الاحتفال بتكريم البطريرك في 31 آب اضافة الى الندوات التي تقام عنه.



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - البطريرك الياس الحويك رجل الاستقلال وقف بوجه جمال باشا"جبل" أضاف "هيبة" لإسم تيم حسن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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