فرح الصراف ترفض لقب "الفاشينيستا".. وإليسا ملهمتها

ميرنا وليد - بيروت - ​فرح الصراف​ واحدة من النجمات الخليجيات اللواتي حققن شهرة وشعبية كبيرتين، وذاع صيتها في ​الكويت​ على الرغم من صغر سنها، لكن موهبتها كانت كفيلة بأن تكون مميّزة.

حب الفن منذ الطفولة والنشأة في الكويت

ولدت فرح فاضل المنصور الصراف في 29 آب/أغسطس عام 1991 في العاصمة الكويت، ومنذ صغرها وهي تحب الفن وهو ما جعلها تتخذ الأمر بجدية، فبدأت التمثيل وهي في عمر الثلاث سنوات وكانت تقدم دور الأرنب، وهي لا تزال في مرحلة الحضانة، وبعد أن أنهت دراستها قررت أن تثقل موهبتها أكثر فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، ولكنها جمدت بعدها دراستها وركزت على تقديم اعمالها الفنية.

البداية الفنية

كشفت فرح الصراف في احد لقاءاتها بأن المنتج والممثل ​باسم عبد الأمير​ هو من أتاح لها الفرصة لتقديم موهبتها، فقدمت العديد من الأعمال وهي طفلة، ومن ثم بدأت العمل في عام 2013 من خلال مشاركتها في مسلسل "ماي عيني"، وجاءها بعدها العديد من العروض الفنية في السينما والدراما، فقدمت ما يقارب العشرين عملاً فنياً بين سينما ودراما ومسرح.

أبرز أعمالها الفنية

شاركت فرح الصراف في العديد من الأعمال خلال السنوات الماضية، منها "للحب كلمة" والذي قدمته في عام 2014 وقدمت ايضا في العام نفسه "حب في الاربعين"، وبعدها قدمت "في عينها أغنية" و"​ساق البامبو​" و"خمس بنات" و"دكتوراه في زمن الحب" و"كان في كل زمان" و"عزوتي" و"إفراج مشروط" و"سبع ابواب".

ولـ فرح الصراف مشاركات في العديد من المسرحيات الكويتية، والتي بدأتها في عام 2013 بمسرحية "درب السلامة" و"بيار كرتا" و"كان يا ماكان" و"تانيا" و"فندق المشاهير" و"موتي ولكن" و"كلمة السر شرارة" و" زيارة السيدة العجوز" و"قود نايت".

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فرح الصراف وعلاقتها بمواقع التواصل الإجتماعي

تعتبر فرح الصراف من النجمات الأكثر نشاطاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي حتى باتت ايقونة على السوشيال ميديا خاصة في الموضة والأزياء، وإن كانت ترفض ان تحصل على لقب "فاشينيستا" وترى بأنه بعيداً عن تخصصها وعملها، فهي تحرص دائماً على التواصل مع جمهورها من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

لكنها اثارت الجدل من قبل بعد تصريح لها على أحد هذه المواقع، انتقدت فيه هوس نجوم السوشيال ميديا بالشهرة وقالت "اطلعلك كم لايف تبهلل شوي.. تحصلك كم متابع وتقول أنا مشهور؟.. شنو المحتوى؟.. شنو قدمت؟".

فرح الصراف ومسألة الزواج

"التمثيل زوجي" هي المقولة الدائمة لفرح الصراف والتي تعبّر دائماً عن أنها تتخذ التمثيل بمثابة الزواج، حيث تركز في عملها وأدوارها ولكنها لن تتخلى عن التمثيل من أجل الزواج، ولن تتزوج إلا إذا كان الشخص مرحباً بعملها.



​هيا عبد السلام​ صديقتها و​إليسا​ ملهمتها

علاقة فرح الصراف بزملائها في الوسط الفني مليئة بالود المتبادل، لكن الصداقة تجمعها بالممثلة والمخرجة هيا عبد السلام، حتى من قبل دخولها المجال الفني، وبعد احترافها الفن كانت هيا ترشحها لبعض الأعمال.

وتعتبر إليسا ملهمة لها في كثير من الأشياء، فعلى الرغم من العقبات التي تواجهها لكنها تظل مبتسمة، أيضاً فهي معجبة فنياً بالفنان ​تامر حسني​ وسجّلت مقطع فيديو معه خلال حفلة له حرصت على حضورها.

شائعة جنسيتها ​البحرين​ية وعلاقتها ب​ملاك الصراف​

اللهجة التي تتحدث بها فرح الصراف، جعلت البعض يظن بأنها من البحرين وليس من الكويت، ولكنها عند ظهور الشائعة نفتها وقالت إنها تحب البحرين واللهجة البحريينة لكنها كويتية، وأيضاً كان البعض يعتقد بأنها ملاك الصراف وليست فرح وهو ما جعلها تشعر بصعوبة أحيانا، خصوصاً أنها تحمل لقب العائلة نفسه، ولكنها ليست قريبتها.