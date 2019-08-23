ميريام فارس تستحوذ على لباس زوجها

كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - أطلت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ مرة جديدة على صفحتها الخاصة على حسابها الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي لكن هذه المرة اختارت اطلالة مختلفة عن ما كنا نراها به فارتدت “تي شيرت” وعلّقت ‏على الصورة قائلة: “استحوذت على لباس زوجي”.‏

وبدت ميريام جميلة على الرغم من ارتدائها قميص زوجها الذي بدا عليها وكأنه فستان.

يذكر ان ميريام اثارت الجدل منذ فترة بعد ان غابت لفترة عن جمهورها بسبب مرضها التي اصيبت به الا انها عادت بعد فترة بقوة واحيت الحفلات