مايلي سايروس تعترف بخيانتها لزوجها على “تويتر”

متابعة بتجـــــــــــرد: نفت المغنية العالمية “مايلي سايروس” أنها خانت زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث مؤخراً، لكنها قالت إنها خانته من قبل عندما كانا أصغر في السن، وذلك عبر مجموعة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت سايروس إنها ارتبطت لفترة طويلة بليام وصلت إلى 10 سنوات، وقد انفصلا من قبل لمدة عام، وأشارت إلى أنها خانته من قبل وهو ما سبب انفصالهما قبل ذلك ولكن ما حدث بينهما الآن لم يكن خيانة.

وأضافت ممثلة “هانا مونتانا” ومغنية “كرة التحطيم”: “يمكن للناس أن يصفوني بأنني أرقص بجنون، أو أنني أشرب المخدرات، أو جاهلة ولساني فاحش، ولكنني أبداً لست بكاذبة”، مؤكدة أنها لا تزال تحب ليام، وستظل كذلك.

وكان الممثل الأسترالي قدم أوراق طلاقه إلى المحكمة يوم الأربعاء الماضي، بسبب خلافات لا يمكن حلها.

الجدير بالذكر أن الممثلة الأمريكية مايلي سايروس والممثل الأسترالي ليام هيمسورث، قد انخرطا في علاقة حب مدتها 10 أعوام قبل أن يتزوجا في عام 2018 ولم يستمر زواجهما أكثر من 7 أشهر فقط.