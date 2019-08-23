شيري عادل تعلن انفصالها عن معز مسعود

بعد سيل من الشائعات، أعلنت الفنانة المصرية شيري عادل انفصالها عن الباحث معز مسعود، ونشرت "ستوري" على موقع "أنستقرام" يؤكد حقيقة الانفصال.

وكانت شيري قد تزوجت بمعز مسعود العام الماضي بعد قصة حب قصيرة جمعت بينهما أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة" الذي تولى مسعود إنتاجه فنياً.

وصاحب خبر زواجها موجة من الجدل بسبب طبيعة عمل كل منهما، إذ توجد مساحة شاسعة بين الفن والعمل في مجال الدعوة.

وعقب الزواج غابت شيري عن الساحة الفنية، وتوقع كثيرون إعلان اعتزالها، لكنها كانت حريصة على أن تثبت للجميع أنها سعيدة وأن قرار الزواج كان صائباً.

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وفي 23 يوليو/تموز الماضي، انتشرت شائعة قوية تؤكد فشل الزواج والانفصال، والتزم الطرفان الصمت، وذهبت الشائعة أدراج الرياح بعدما نشرت الفنانة فيديو على "أنستقرام" يجمعها بالداعية في حالة ود.

وكانت شيري عادل قد تأثرت فنياً عقب الزواج، إذ شاركت في حلقات محدودة من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي تم إنتاجه عام 2018.

ومسعود من مواليد 27 فبراير/شباط 1978، واعتبرته مجلة "الإيكونوميست" أحد أكثر 5 دعاة مؤثرين في العالم الإسلامي، وتخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2000، ودرس العلوم الشرعية الإسلامية فور تخرجه، ولمدة أكثر من 10 أعوام، ويلقي دروسه حول العالم بالإنجليزية إلى جانب العربية.

وكان قد تزوج في عام 2003 بـ"سارة" صاحبة لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية، وحدث الانفصال سريعاً، وفي عام 2017 تزوج بمرشدة سياحية تدعى بسنت نور الدين، لكنه انفصل عنها أيضاً.

وفي نهاية 2018 تزوج بالفنانة شيري عادل التي بدأت مشوارها في الفن كطفلة تظهر في الإعلانات، ثم شاركت في عدة أفلام بارزة.