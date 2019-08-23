إلغاء حفل ميادة الحناوي بقرار من إدارة مهرجان

أعلن القائمون على مهرجان "أمسيات حراجل" (قضاء كسروان) في لبنان، عن إلغاء السّهرة التي كانت ستحييها الفنانة السّورية ميادة الحناوي مساء الأحد المقبل بتاريخ 25 أغسطس، وتكهن البعض بأن سبب إلغاء الحفل هو وضع الحناوي الصّحي، خصوصًا بعدما تعرضت لعارض بحفلها الأخير في مدينة صفاقس التونسية، غير أنّ المعلومات الصّحفية تنفي أن يكون الأمر متعلقًا بالأزمة الصحية التي تعرّضت لها النجمة السّورية.

وكان من المقرر أن تطلّ الحناوي في لقاء إذاعي، لكن بسبب إلغاء احتفالها لم تحضر إلى الإذاعة واعتذرت وغادرت إلى سوريا.

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