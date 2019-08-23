شيري عادل تعلن انفصالها عن الداعية معز مسعود



أعلنت الفنانة شيري عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام عام.

وتزوجت عادل من معز مسعود، في شهر يوليو من عام 2018، وتم الطلاق بينهما في يوليو العام الجاري، ولكن تأخرا في إعلان الخبر لوسائل الإعلام.



وانتشرت خلال الأشهر الماضية، أخبار انفصال شيري عادل عن زوجها معز معز مسعود، إلا أنهما فى كل مرة يخرجان وينفيان هذه الأخبار، ويؤكدان أنها شائعات، إلا أن المرة الأخيرة والتي كانت قبل

شهرين كانت الأخبار صحيحة، رغم نفيهما بنشر فيديو يجمعهما ساخرين من خبر الطلاق الأخير.وتزوجت شيري عادل من الداعية معز مسعود وسط بعد تعاونهما في شهر رمضان قبل الماضى فيمسلسل "السهام المارقة" الذي أنتجه معز وقامت شيري ببطولته، وذلك وسط جدل كبير نظرًا للاختلاف الفكري بينهما.