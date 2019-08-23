شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تعلن انفصالها عن زوجها معز مسعود بعد عام من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة شيرى عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبا، حيث تزوجا فى شهر يوليو من عام 2018 عقب بينما تم الطلاق بينهما فى يوليو هذا العام ولكن تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.
وانتشرت خلال الأشهر الماضية، أخبار انفصال شيرى عادل عن زوجها معز معز مسعود إلا أنهما فى كل مرة يخرجان وينفيان هذه الأخبار ويؤكدان أنها شائعات، إلا أن المرة الأخيرة والتى كانت قبل شهرين كانت الأخبار صحيحة رغم نفيهما بنشر فيديو يجمعهما ساخرين مع خبر الطلاق الأخير.
وتزوجت شيرى عادل من الداعية معز مسعود وسط بعد تعاونهما فى شهر رمضان قبل الماضى فى مسلسل "السهام المارقة" الذى أنتجه معز وقامت بشيرى ببطولته، وذلك وسط جدل كبير نظرا للاختلاف الفكرى بينهما وطبيعة عملهما الأولى فنانة والآخر داعية داعية الا أنهما تحديا كل ذلك وتزوجا وفى النهاية لم تستمر الزيجة أكثر من عام.
وغابت شيرى عادل عن الأعمال الفنية من زواجها من معز مسعود باستثناء بطولتها حكاية من 5 حلقات بعنوان "نظرة فابتسامة" ضمت حكايات الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك" وشاركها البطولة أحمد العوضى والذى عرض فى سبتمبر 2018.
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