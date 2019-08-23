شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يستكمل مشاهد أكشن "العنكبوت" مطلع سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أحمد السقا تصوير مشاهد الأكشن بفيلمه الجديد "العنكبوت"، مطلع سبتمبر المقبل فى الديكورات الذى يقوم بمعاينتها حاليا مخرج العمل أحمد نادر جلال، حيث من المقرر أن يسافر "السقا"، إلى عدة مدن على حدود مصر لتصوير مشاهد الأكشن هناك.
فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.
ورغم انطلاق التصوير إلا أن المخرج أحمد نادر جلال ما زال يبرم باقى التعاقدات مع الفنانين المشاركين، حيث وضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر التعاقد معها، حيث كانت رغبته البدء فى التصوير بوجود أبطاله، وتم التعاقد بشكل رسمي مع النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم، وكانت هناك مفاوضات بين الفنانة شيرين رضا إلا أنها اعتذرت عن المشاركة فى العمل.
يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.
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