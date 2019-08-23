عمرو وردة يرد على تصريحات محمد صلاح بشأن أزمة التحرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد اللاعب المصري عمرو وردة، لاعب فريق أتروميتوس اليوناني، على تصريحات زميله في منتخب “الفراعنة”، محمد صلاح، بشأن “أزمة التحرش” التي أثيرت خلال بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة منذ ما يقرب من شهر.

عمرو وردة، قال في تصريحات صحفية تعقيبا على تصريحات محمد صلاح بشأن أزمته في المنتخب: مع كامل حبي واحترامي لصلاح، لكني لست بحاجة إلى تأهيل، خاصة أن هناك من يتصيد لي الأخطاء وبشهادة مسئولي اتحاد الكرة فإن فيديو التحرش ثبت أنه مفبرك.

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وردة أضاف، أن تصرفاته عادية مثله مثل الكثير من اللاعبين، وأنه لن ينسى دعم زملائه له في المنتخب، حتى تم التراجع عن قرار إيقافه.

محمد صلاح، كان قد أدلى بتصريحات لشبكة “سي إن إن الأمريكية”، قال فيها: إنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب “الفراعنة” بعد استبعاده منه، خلال منافسات نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.. ولم يكن له دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، مضيفا: أنا لست قائد المنتخب أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق.

صلاح نجم ليفربول تابع: ما قصدت أن أقوله هو أن ذلك حدث من قبل ويحدث الآن، نعم يجب أن يحصل المتحرشون جنسيا على علاج وإعادة تأهيل حتى لا يتكرر الأمر.